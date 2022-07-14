Обернется катастрофой: Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 15 июля категорически нельзя врать

С 15 июля в течение нескольких дней звездная ситуация будет складываться так, что проявление худших качеств человека способно будет привести этого человека к катастрофе. Советский и российский астролог Павел Глоба считает, что двум знакам Зодиака следует быть особенно осторожными - ложь, лицемерие, нелицеприятные высказывания о ком-то - все это может плохо отразиться на событиях их жизни.

Лев

С 15 июля по 20 июля 2022 года Львам следует любой ценой удержаться от вранья. Это не только повышает вероятность конфликтов с близкими, но и может повлечь за собой череду малоприятных последствий и событий. Любая ложь, произнесенная в этот период, считает Глоба, будет разоблачена в ближайшие сроки. И от позора Львам будет отмыться сложно. После 20 июля наладятся дела с финансами и начнется светлая полоса, если Лев в течение пяти дней, пока на него влияет Марс, не будет обманывать и лицемерить. Лучше вообще воздержаться от ответа, чем сказать неправду.

Скорпион

Скорпионам в течение пяти дней с 15 июля следует не только остерегаться собственной лжи, но и внимательно следить за тем, какую информацию вы получаете. Есть вероятность, что и вам солгут. Особенно следует следить за чистотой информации на работе, в деловых вопросах. Тут неточности и лицемерие могут привести к очень неприятным последствиям и потере денег. Чтобы обезопасить себя, советует Глоба, Скорпиону стоит быть предельно честным со всеми. Если же ваша правда обидная, то лучше обойти эту тему в разговоре стороной.