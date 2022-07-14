Море по колено: в Казани женщина выпала с третьего этажа и мирно уснула на газоне

Накануне поздно вечером в Казани 60-летняя женщина, принявшая изрядное количество алкоголя, выпала из окна третьего этажа общежития. Но она не только осталась жива и здорова, но и не пострадала. А оказавшись на земле, мирно уснула на газоне, сообщает "Татарстан-24".

Выпив, женщина решила присесть на подоконник и покурить, облокотилась на москитную сетку и вместе с ней полетела вниз.

Приземлившись, уснула прямо на газоне.

Проснувшись под утро, она подумала, что оказалась в лесу. Затем женщина поднялась домой, однако дверь осталась закрыта изнутри, поэтому пришлось вызывать МЧС и вскрывать дверь.

Сотрудники МЧС вызвали полицию и скорую помощь. От госпитализации 60-летняя пенсионерка отказалась.