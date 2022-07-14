Женщину-майора полиции заподозрили в фабрикации дела на ребенка

В Смоленской области женщина-майор полиции подозревается в фабрикации уголовного дела на ребенка. Возможно, так она хотела повысить показатели раскрываемости. Но в итоге ни в чем не виноватый мальчик оказался в центре временного содержания несовершеннолетних.

Старший инспектор по делам несовершеннолетних составила протокол в отношении 11-летнего ребенка "просто так" — то есть за деяние, которое тот не совершал. В документ она внесла сведения, что мальчик якобы курил в неположенном месте.

Туда же она добавила информацию, что родителей нет дома, и шестиклассника отправили в центр для малолетних правонарушителей.

По данным телеграм-канала «Осторожно новости», мальчик попал в Центр вследствие запугивания матери ребенка:

"Женщина стала запугивать мать мальчика — мол, его нужно отправить в лагерь для трудных подростков на 10 дней или в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Иначе мальчик не исправится и его снова поймают. Испуганная мать согласилась".

Теперь делом заинтересовались в Следкоме. Возбудили уголовное дело против полицейской. Ее обвиняют в служебном подлоге и превышении полномочий.