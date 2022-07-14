В Роспотребнадзоре РТ рассказали, что будет с татарстанцами при выявлении в регионе оспы обезьян

В республиканском Управлении Роспотребнадзора рассказали, что будет с жителями республики, если в регионе выявят оспу обезьян. Как сообщили в пресс-служба санитарного ведомства, действовать медики будут точно так же, как при выявлении иных инфекций.

Заболевших можно будет выявить только в случае, если они сами обратятся за медицинской помощью. При обнаружении соответствующих симптомов врачи назначат лабораторные анализы, они будут готовы в течение 24 часов. На это время пациент будет помещен в бокс-палату инфекционного стационара. Если диагноз подтвердится, то там больной и останется на время лечения.

Нет смысла, говорят в Роспотребнадзоре, вводить тестирование в аэропортах, поскольку методика обследования подразумевает исследовать непосредственно высыпания и кровь, что можно сделать только в больнице.

Что касается контактных с зараженными, за ними на 21 день будет установлено медицинское наблюдение.

Оспа обезьян передается от человека к человеку при очень тесном контакте, если у одного есть сыпь на коже или слизистых.

Напомним, 12 июля в России выявили первый случай заболевания оспой обезьян. Молодой человек живет в Санкт-Петербурге, недавно он вернулся из Португалии, а затем обратился за медпомощью с характерной для заболевания сыпью. Сейчас он изолирован и проходит лечение в медицинской организации инфекционного профиля.