В Татарстане мужчина натравил ротвейлера на дачника и угрожал убийством

В Набережных Челнах в СНТ "Виктория" мужчина натравил ротвейлера на одного из дачников. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В результате конфликта пострадавший был доставлен в БСМП с глубокими ранами на ноге, травмами рук и шев. По словам жены пострадавшего дачника, команду собаке атаковать человека отдал ее владелец. К тому же мужчина угрожал убийством и обещал сжечь дом оппонента.

Что является мотив этого жестокого поступка, пока неясно. Однако жена пострадавшего намерена довести дело до конца и требует возбуждения уголовного дела.