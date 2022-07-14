Оскандалившемуся актеру-сидельцу Михаилу Ефремову очень повезло: жизнь налаживается

Журналисты CT news выяснили, что дела сидящего в колонии актера Михаила Ефремова постепенно начали налаживаться.

В частности, страховая компания, в которой Ефремов был застрахован, внезапно приняла решение перевести родным погибшего по вине актера водителя 700 тысяч рублей. После этого страховщики обратились в суд, чтобы взыскать данную сумму и издержки с Ефремова, но в последний момент страховая фирма отказалась от претензий к актеру.

Теперь выходит, что Михаил никому больше ничего не должен. Остается только выйти на свободу с чистой совестью.