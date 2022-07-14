Открывайте дверь: Глоба назвал два знака Зодиака, к которым после 15 июля в дом придет счастье

Советский и российский астролог, публицист и основатель собственной Академии астрологии Павел Глоба предупредил два знака Зодиака о том, что им лучше держать двери своего дома открытыми: с 15 июля 2022 года в их дома непременно придет счастье, поскольку влияние Луны и Венеры на созвездия будет максимальным.

Рак

Ракам придут отличные известия, касающиеся семьи, дома, быта. После 15 июля в обычном домашнем укладе Раков что-то кардинально изменится в лучшую сторону. Вы будете полны энергии и готовы к свершениям. Семейные Раки обретут наконец гармонию и покой в семье, свободные - с большой долей вероятности до конца июля встретят свою половинку. Также Раки в этот период могут внезапно, без предварительного планирования, завести домашнего питомца. Если к вашим дверям придет такой, не гоните, советует Глоба. Он ознаменует приход счастья в дом и начало новой жизни.

Стрелец

Стрельцам стоит приготовиться к удивительным изменениям. Домочадцы предстанут в новом свете, вы увидите столько достоинств живущих рядом с вами людей, что измените свое обычное отношение к ним. Стрельцы могут решиться на крупные покупки, ремонт, на приобретение нового жилья. Все эти начинания будут успешны, считает Павел Глоба. С 15 июля и до начала августа все домашние дела у Стрельцов будут получаться отлично. Свободные Стрельцы могут встретить интересного человека, который вполне в перспективе может составить им достойную партию.