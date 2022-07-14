В Латвии Максима Галкина заметили в ресторане с симпатичным молодым человеком и вспомнили про геев

Исполнитель Максим Галкин и неизвестный симпатичный молодой человек были замечены вместе в ресторане в Риге. По данным портала Argument i, некая Анна-Мария написала об этом в одной из латвийских социальных сетей.

"Приятелю Максима на вид было от 20 до 25 лет. С аристократическими манерами. Утонченный, даже женственный. Его золотистые волосы, слегка вьющиеся, доходили до плеч", — пишет девушка.

Очевидцы также отметили, что оба были в темных очках, явно не стремясь привлекать внимание. И не было похоже, что встреча была случайной.

Тут все вспомнили слова Маргариты Симоньян, которая открыто заявила, что Галкин - всегда был геем, а брак с Пугачевой - лишь ширма.