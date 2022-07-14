По 100 рублей : Дана Борисова пожаловалась на нищету и попросила сброситься ей на жизнь

Модель и телеведущая Дана Борисова переживает не самые лучшие времена. В связи с финансовыми трудностями знаменитость попросила подписчиков сбросить ей хотя бы 100 руб, чтобы она могла прокормить дочь.

В последние годы Дана в основном зарабатывала, участвуя в ток-шоу в качестве приглашенного гостя. Но оплатить потребности дочки Борисова не может. Она опубликовала в соцсетях номер своей банковской карты и попросила дать ей "кто сколько может".

В ближайшее время, по всей вероятности, съёмок не предвидится. Именно поэтому Дана Борисова пошла на такой отчаянный шаг и попросила помощи.

На предложения пойти поработать Дана говорит, что обычная работа "ей не подходит".