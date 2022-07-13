На Украине начали печь тортики с изображениями погибших военных ВС России

На Украине наладили широкое производство тортов с изображениями российских военных, которые погибли в ходе спецоперации по освобождению Донбасса.

Военкоры "Русской Весны" сообщили об этом и отметили, что кондитеры, которые додумались до такого хода, заявляют о "благотворительных" целях. Якобы все средства с продажи тортов идут на помощь украинским боевикам.

Фотографии погибших солдат на тортах создают с помощью технологии пищевой печати, которую обычно используют в производстве выпечки для детей, нанося на нее картинки супергероев, персонажей компьютерных игр и прочее.