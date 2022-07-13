От жары в Казани спасенья нет: Как не получить тепловой удар и выжить под палящим солнцем?

Лето - сезон отпусков и яркого отдыха. В такую жару, как сейчас в Казани, многие горожане ищут спасение на пляжах вблизи воды. Только вот не всегда такой отдых может закончиться золотистым загаром, ведь чаще всего все заканчивается ожогами, солнечным или тепловым ударом. Так с начала лета уже 16 казанцев обратились за помощью к медиками с тепловым ударом, 9 из которых пострадали на прошлой недели. Не многие просто знают, что делать, чтобы перенести жару легче. Как уберечься от солнечного удара? Что представляет из себя первая помощь?

По мнению специалистов плохое самочувствие в сильную жару - это естественно. Однако для тех, у кого есть хронические заболевания, это может стать серьезной проблемой для здоровья.

«У людей с некоторыми хроническими заболеваниями жара может спровоцировать развитие инсульта, инфаркта, аритмии, гипертонического криза», - говорит кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, главврач клиники “Биомед” Ленар Кашапов.

Основные симптомы - это головная боль и тошнота. Возможны рвота, резкое снижение артериального давления.

Профилактика теплового удара

Так что нужно сделать, чтобы такое состояние предотвратить? Самое главное пить больше жидкости и питаться максимально легкой пищей. В вашем рационе должна быть вода, только не ледяная, а комнатной температуры. Необходимо употреблять больше свежей зелени, овощей, ягод и фруктов. Во время жары рекомендуется сократить употребление кофеина, алкоголя, белого сахара, соли, жирных соусов и сладких кремов, «согревающих» продуктов, таких как красная фасоль, имбирь, сухофрукты, мед.

«Кофе увеличивает частоту сердечных сокращений и обладает мочегонным действием, усиливая мочевыделительную функцию организма. Что способствует обезвоживанию организма. Кроме того, так как его, как правило, пьют в горячем виде, он может привести к еще большему ощущению жары, потливости. А если уж и пить кофе, то после него нужно обязательно выпить чистой воды в объеме, который больше того, в котором был употреблен кофе»,- говорит главный внештатный специалист по общей врачебной практике Минздрава Татарстана, кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии КГМУ Люция Фейсханова.

ФОТО: inbarcelona.com/www.donetsk.kp.ru

Кроме того, также специалисты не рекомендуют налегать на различные прохладительные напитки. Так сказать, чтобы освежиться.

“Во-первых, эти сладкие газированные напитки содержат очень много углеводов, которые в принципе вредны для организма. А во-вторых, в них очень много разных красителей, заменителей, которые тоже явно не полезны для организма. Особенно для людей среднего и пожилого возраста. В жару нежелательно употреблять напитки очень холодные или очень горячие. Лучше всего пить воду комнатной температуры”, - отметила она.

Помимо этого, надо носить головные уборы, легкую, светлую одежду из натуральных тканей.

Так что же делать, если тепловой или солнечный удар все-таки произошел? И как оказать первую помощь?

По словам врача, если все-таки вы получили тепловой удар, то следует сразу же вызывать скорую помощь. Ведь последствия могут быть намного серьезнее. В особенности, если человек, например, сердечник. Так как иногда сами люди даже не подозревают о наличии серьезных отклонений в организме.

“В такой ситуации ведь может быть все, что угодно. Если это человек с хроническим заболеванием, например, сердечник, в жару у него может произойти инсульт, инфаркт. Поэтому здесь в любом случае нужна квалифицированная медицинская помощь”, - говорит терапевт, кандидат медицинских наук, главврач клиники «Биомед» Ленар Кашапов.

ФОТО: CANVA.COM /spb.mk.ru

Пока дожидаетесь скорую медицинскую помощь, следует выполнить следующие действия:

1) Отвести человека в прохладное, теневое место с доступом свежего воздуха.

2) Уложить человека так, чтобы ноги находились чуть выше туловища, а голова - на уровне туловища (без подушки).

3) Можно приложить к области висков и лба влажную тряпку.

4) Если пострадавший без сознания, нужно поднести к его носу кусок ваты, смоченный нашатырным спиртом. Вдыхание паров этого вещества рефлекторно возбуждает дыхательные центры, в результате чего человек приходит в себя.

Фото: Денис Гордийко/Мэрия Казани

Летом горожане начинают активно принимать солнечные ванны, загорать. Помните, помимо удара, вы можете заработать солнечный ожог. Следует загорать в утренние и вечерние часы, не ранее, чем через час после еды. В промежуток между 11:00 и 15:00 находиться под прямыми лучами солнца не рекомендуется. Ну а если вы почувствовали сильное недомогание, сразу же обращайтесь в медучреждение за помощью, так как последствия могут быть намного серьезнее, чем вы думаете.