Светит 7 лет: на Максима Галкина в России все-таки завели уголовное дело

На юмориста Максима Галкина в России все-таки завели уголовное дело, сообщил депутат Роман Худяков в социальных сетях.

После объявления о проведении военной спецоперации Галкин, его жена Пугачева и их дети Лиза и Гарри покинули Россию, отправившись в Израиль, откуда потом перебрались в Юрмалу. За время спецоперации на Украине Галкин несколько раз крайне противоречиво комментировал данную ситуацию.

По словам депутата Романа Худякова, на юмориста уже заведено уголовное дело. Возможно, Галкин скоро будет арестован и доставлен в Россию.

"28 июля Максим Галкин запланировал концерт в Турции. В Турции, которая не является недружественной страной, и куда наши туристы любят ездить в отпуск — и явно не для того, чтобы смотреть на вызывающего отвращение Галкина. Юмориста-провокатора, вероятнее всего, арестуют и экстрадируют в Россию. Это хорошая новость", — прокомментировал Худяков.

Депутат пояснил, что дело возбудили по части 1 статьи 207.3 УК России. Центр по противодействию экстремизму ГУМВД РФ по Ростовской области обвинил Максима Галкина в ложных высказываниях в отношении армии России. Наказание, учитывая публичный характер высказываний Галкина, может достичь 7 лет лишения свободы.