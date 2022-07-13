9-летний мальчуган учинил большой переполох в Московском суде в Казани

Московский суд Казани рассматривал вопрос о помещении в центра временного содержания 9-летнего ребенка. Его задержали полицейские за повреждение чужого автомобиля кражу велосипеда и многократные избиения других детей во дворе.

В здании суда на глазах сотрудников СМИ и присутствующих ребенок пытался разбить деревянные скамейки, повредить ограждения, бросался с кулаками на приставов, пытался сбежать из здания. Даже матери мальчика не удавалось его успокоить. За ребенком одновременно присматривали сразу четыре пристава, сообщило "Реальное время".

В данный момент в школу ребенок не ходит, переведен на домашнее обучение.