Суд в Казани продлил срок задержания организатору рейса на затонувшем теплоходе

В Казани суд продлил срок задержания организатору рейса на затонувшей 10 июля на Волге прогулочном теплоходе. Задержанный 11 июля Владимир Казаков останется пока в ИВС, такое решение принято Московским районным судом по ходатайству Татарской транспортной прокуратуры, сообщает "Реальное время".

Предложение продлить срок до 72 часов сторона обвинения заявила после изучения материалов расследования. Старший помощник прокурора Эдуард Шогенов предложил дать время "для сбора сведений, обосновывающих избрание домашнего ареста".

Напомним, теплоход с 34 пассажирами затонул 10 июля, пассажиров спасли. Причиной мог стать перегруз теплохода.