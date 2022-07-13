Актер Анатолий Белый без объяснения причин уволился из МХТ им. Чехова и быстро покинул РФ

49-летний актер театра и кино Анатолий Белый уволился из МХТ имени Чехова и покинул Россию. Об этом сообщает Starhit.

Имя актера уже убрано с афиш спектаклей театра. В постановке "Сережа", как стало известно, его заменит Константин Хабенский.

Сам актер никак не прокомментировал новость об уходе из театра и своем отъезде.

Анатолий Белый начал работать в МХТ имени Чехова в 2003 году. С того времени он сыграл большое количество ролей, в том числе в постановках "Мастер и Маргарита", "Белая гвардия", "Чайка" и других.