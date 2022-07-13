Стало известно, кому в Казани работодатели готовы дать зарплату в 200 тысяч рублей ежемесячно

Сервис по поиску работы SuperJob назвал пять самых высокооплачиваемых профессий Казани в июле 2022 года.

На первом месте Frontend-разработчик, которому предлагают зарплату до 200 тыс. руб. с оплачиваемыми обедами. От соискателя требуется опыт коммерческой разработки на JavaScript от трех лет, знание нескольких языков программирования и основных шаблонов проектирования.

Вторыми по уровню зарплат стали менеджеры по работе с ключевыми клиентами. Им готовы платить от 130 тысяч в месяц.

На третьем месте оказались руководитель архитектурно-строительного отдела. Им готовы платить от 100 тысяч.

В пятерку также вошли водитель экспедитор (85 тыс.-100 тыс. руб.) и сборщик корпусов металлических судов с зарплатой 80 — 120 тыс. руб.