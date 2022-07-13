Не ждали?: Глоба пообещал трем знакам Зодиака вести из прошлого, которые изменят будущее с 15 июля

Советский и российский астролог Павел Глоба заявил, что с 15 июля неожиданные известия получат три знака Зодиака. Это будут вести из прошлого, но они будут способны повлиять на будущее.

Близнецы

Близнецы могут получить с 15 июля известия от бывших коллег, от бывшего шефа или деловых партнеров из прошлого. Есть большая вероятность, считает Глоба, что ваши таланты и навыки понадобятся им, поступят интересные в финансовом отношении предложения. Соглашаться или нет, решать только вам. Все зависит от того, насколько вы загружены в данный момент. Однако вести из прошлого могут создать неплохой задел на будущее.

Весы

Весы могут получить известия от старых знакомых, с которыми давно не виделись, от бывших пассий и любовников. Это может быть как обычный телефонный звонок "вежливости", так и довольно интересное известие, которое заставит Весов поменять ближайшие планы и внести в них встречу с людьми из прошлого. Глоба предупреждает, все, кто вернутся в вашу жизнь с 15 июля, останутся в ней надолго.

Козерог

Для Козерога наступает "судный день". После 15 июля они получат известия, которые напомнят им о собственных долгах, несделанных делах, невыполненных обещаниях. Придется брать себя в руки и делать то, о чем вы либо забыли, либо предпочитали бы забыть. Глоба уверен, что выполнив свой долг, Козерог откроет настоящий период безграничного счастья и везения - для него начнется белая полоса.