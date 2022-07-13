Майор из Татарстана Алмаз Гаязетдинов совершил подвиг на Украине, но рассказать о нем отказался

В Минобороны РФ рассказали о подвиге, который совершил майор из Татарстана Алмаз Гаязетдинов на Украине.

Татарстанец командует реактивным артиллерийским дивизионом. И сам постоянно присутствует на передовой. Благодаря ему и его ребятам, с начала спецоперации на Украине удалось уничтожить 10 артиллерийских батарей, 4 батареи реактивных систем залпового огня и около 20 мест сосредоточения вражеских сил.

Кроме того, он помогал и передавал свои навыки подчиненным подразделениям, контролировал точность нанесения огня в места локации противника. Благодаря такой поддержке наши подразделения прорвались вглубь обороны ВСУ.

Сам татарстанец скромно молчит и свой подвиг не комментирует. Он уверяет, что просто добросовестно выполняет поставленную задачу, и никакого подвига тут не видит.