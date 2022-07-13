В Татарстане женщина случайно убила родственника своего возлюбленного, когда тот приставал к ней

В Лениногорске женщина нечаянно убила родственника своего возлюбленного. К ней в гости приехал племянник ее сожителя. 44-летний мужчина выпивал, угощался, а потом решил пристать к дядиной зазнобе. В ответ женщина ударила его стеклянной чашкой по голове: чашка разбилась и у мужчины началось кровотечение.

Помощь пострадавшему оказывали сами, но у того была нарушена свертываемость крови. Поняв, что кровотечение не останавливается, все почему-то решили продолжить застолье вместо того, чтобы вызвать скорую. Скоро раненому стало еще хуже и он умер.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Сожительница дяди погибшего дала признательные показания. Расследование дела продолжается.