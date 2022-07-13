Жительница Казани выступила против поборов и ее маленькую дочь затравили в детсаду

Жительница Казани Ирина Растремина пожаловалась, что ее четырехлетнюю дочь буквально затравили в детском саду после того, как сама Ирина выступила против постоянных поборов в дошкольном учреждении.

Речь идет о садике № 42 в Приволжском районе. Девочка начала посещать его с трехлетнего возраста.

"Поначалу дочка с радостью шла в садик, ей нравилось играть с другими детьми. Через неделю меня добавили в родительский чат, где должны были публиковать актуальную и важную информацию. А уже в октябре в чате начали обсуждать проблемы группы. Мамы из родительского комитета писали, как все плохо, нашим детям нечем играть, обстановка слишком скромная, мебель слишком старая. Воспитатели, также состоявшие в чате, поддакивали", - сообщили сама мать изданию "Вечерняя Казань".

Родители решили сложиться на крупные покупки - ковер, пылесос, кулер, а также на мелкие - игрушки, полотенца, канцтовары. Также воспитатель намекнула, что нужно отремонтировать и уличную площадку, где гуляет группа.

В конечном итоге родители договорились скинуться по 2000 рублей - этой суммы, по их расчетам, должно было хватить на обеспечение группы всем необходимым.

" У нас в группе 27 детей, то есть, на год выходит 54 тыс. рублей. Неплохо для государственного садика, правда? Поначалу не все были согласны, но их продавили. Ну а я осталась стоять на своем, меня просто так не сломаешь, сказала, что ни копейки сверх официальной оплаты не дам. И никто не имеет права у меня требовать деньги", - пояснила родительница.

Женщину удалили из чата, а на ребенке начали отыгрываться. По словам матери, другие дети не хотят играть с девочкой, она постоянно плачет. На праздниках девочку отводят в другую группу, поясняя ребенку, что "мама за тебя не заплатила, тебе не положено".

"В общем, сделали из моего ребенка настоящего изгоя. Я ходила к заведующей, требовала разобраться, но слышала только, что такого не может быть".

Мать обратилась в прокуратуру, в управление образования.