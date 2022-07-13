Долбоящеры: Анна Нетребко в пьяном виде оскорбила россиян

Публицист Михаил Шахназаров обратил внимание на странный ролик оперной дивы Анны Нетребко. Опальная певица разместила в социальных сетях странные кадры, представ перед поклонниками в нетрезвом виде.

"Интеллигентная, воспитанная, утонченная Анна. Это вам не быдло какое-то", — написал Шахназаров в своем телеграм-канале.

Анна Нетребко решила отдохнуть между концертами в Италии. Она опубликовала в социальных сетях ролик, на котором в состоянии алкогольного опьянения гуляла по улицам Вероны вместе с супругом Юсифом Эйвазовым. В разговоре артисты назвали фанатов "долбоящерами". И это попало на видео.