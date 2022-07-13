Лекарства больше не действуют: онкобольная Анастасия Заворотнюк находится в критическом состоянии

В последние годы актриса Анастасия Заворотнюк мужественно противостоит онкологическому заболеванию. Родные "прекрасной няни" не комментируют ее состояние, и информацию о ней поклонники получают в основном от друзей семьи или СМИ.

Так, светский журналист Алексей Еремин заявил, что Анастасия находится сейчас в критическом состоянии, поскольку выписанные медиками препараты почти перестали действовать и помогать Анастасии.

Как пишет портал Solenka, терапия, назначенная врачами, оказалась неэффективна.

При этом дочь Заворотнюк Анна все чаще стала говорить в соцсетях о здоровье мамы. Она подтверждает, что ситуация очень серьезная. Но семья верит в лучшее.