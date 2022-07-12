В Казани прошёл 3 этап чемпионата по дрифту RDS Europe

9-10 июля в Казани состоялся 3-й этап чемпионата по дрифту RDS EUROPE. Экватор сезона пришёлся на одну из самых сложных и красивых трасс календаря: KazanRing Canyon известен и любим за уникальный рельеф с перепадом высоты в 30 метров на длинных скоростных перекладках, и конечно, потрясающие виды и обзор трассы.

Судейская коллегия – Никита Шиков, Аркадий Цареградцев и Степан Земцев – предложили немного более длинную, по сравнению с прошлым годом, конфигурацию с чуть смещённой постановкой, которая позволяла пилотам более точно проезжать задание.

Стремительно меняющаяся в субботу погода сделала борьбу 43 пилотов, вышедших на старт квалификации, еще сложнее: палящее солнце сменялось сильным ветром, а заезды последних групп проходили на фоне то и дело сверкающих в почти черном небе молний. Победитель квалификации – Денис Сорокопуд, набравший максимально возможные 100 баллов. Интересно, что это уже вторая победа пилота команды «Московский спорт» в квалификации на KazanRing Canyon.

В воскресенье погода была стабильнее: с каждым часом становилось солнечнее и жарче. Вместе с температурой на треке и в кабинах автомобилей росло напряжение в заездах. В ТОП 32 стоит отметить два сильных вылета: Иван Пальмин и Леонид Шнайдер в своих хитах на постановке зацепили гравийную ловушку, крайне эффектно покинули трассу в полете и завершили борьбу из-за сильно поврежденной подвески автомобилей. В ТОП 16 все пилоты стали аккуратнее, и дальнейшая борьба прошла без серьезных аварий. Каньон то и дело наполнялся облаками дыма и ревом моторов: спортсмены рвались к наградам третьего этапа в близких парных заездах.

В итоге в Топ 4 встретились чемпион прошлого года Антон Козлов и пилот RDS GP, дебютант RDS EUROPE Роман Тиводар. Сменивший кольцевые трассы на дрифт-треки Григорий Бурлуцкий и вернувшийся в дрифт после многолетнего перерыва Борис Вербицкий. Нас ждали филигранно точное и дымное прохождение трассы Романом Тиводаром, потрясающие постановки от Бориса Вербицкого, как всегда стабильный и красивый дрифт от Антона Козлова и гоночный подвиг механиков Григория Бурлуцкого. Команда Carville Racing совершила практически невероятное и успела починить автомобиль после аварии в ТОП 4, но сбившиеся настройки подвески все-таки сильно мешали Григорию: хотя пилот сделал все возможное и показал хорошие проезды, занял только 4 место. Места на подиуме 3 этапа RDS EUROPE распределились следующим образом:

Личный зачёт:

1. Роман Тиводар (Nissan Silvia S15, Сочи, TimeUp)

2. Антон Козлов (BMW E30, Ульяновск, BlackDrift )

3. Борис Вербицкий (Nissan GTR R32, Новосибирск, TimeUp)

Командный зачет:

1. TimeUp (Роман Тиводар, Борис Вербицкий, Леонид Шнайдер)

2. BlackDrift (Антон Козлов, Кирилл Жигалов, Андрей Куликов)

3. Московский спорт (Владислав Ерофеев, Денис Сорокопуд, Егор Скрипников)

Полные результаты: https://rdseurope.ru/results/2022/9/

Запись трансляции 3 этапа: https://rdstv.ru/series/63301/

Следующий этап RDS EUROPE состоится в Москве, на ADM RACEWAY 6-7 августа. Билеты уже в продаже на сайте rdseurope.ru