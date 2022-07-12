17-летнюю девушку изнасиловали в СПА-салоне после подарочного сеанса массажа

17-летняя девушка заявила, что ее изнасиловали после сеанса в СПА-салоне в центре Москвы. По данным издания "МК", в полицию с заявлением обратилась мать подростка. Девушка пояснила, что на день рождения ей подарили оплаченный сертификат в СПА-салон.

После процедур две сотрудницы салона и неизвестный мужчина азиатской наружности предложили девушке и ее подруге, с которой они вместе пошли в СПА-салон, выпить немного шампанского в честь дня рождения.

Немного шампанского - мера условная, и скоро было выпито 4,5 бутылки. Потом имениннице предложили дополнительный сеанс массажа в подарок, и он закончился изнасилованием. Очнулась нетрезвая героиня праздника на остановке общественного транспорта, откуда и позвонила маме.

Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.