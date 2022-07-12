Придется ответить: Павел Глоба заявил, что два знака Зодиака с 13 июля получат по заслугам

25-й солнечный зороастрийского календаря (13 июля) считается критическим, он тесно связан с пробуждением совести, раскаянием и событиями, которые вы заслужили. Наиболее сильно это прочувствуют два знака Зодиака, считает советский и российский астролог Павел Глоба.

С 13 июля и до 16 июля 2022 года в их жизни произойдут кармические события: иными словам, получат представители знаков именно то, что они заслужили своими словами и поступками.

Лев

Льва с 13 июля ждут интересные события. Если ранее Лев кого-то обидел незаслуженно, поступил некрасиво, то именно в этот период начнутся события, которые заставят представителя знака пересмотреть свои поступки. Отнеситесь к этому как к возмездию и уроку на будущее. Павел Глоба считает, что при появлении тревоги или неприятностей следует сразу попросить прощения у тех, кого вы обидели. Это поможет остановить события, которые пошли по негативному сценарию.

Дева

Девы, если с 13 июля у вас все получается, настроение отличное, событие благоприятные, то вы - на верном пути, считает астролог. Это хороший знак. Если же все не так, что следует подумать, что вы сами сделали не так в последние несколько недель. Найдите причину и устраните, тогда ситуация можно будет считать отработанной.