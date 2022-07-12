В Казани открылся онлайн-парк с бесплатным кинотеатром

11 июля на территории Горкинско-Ометьевского леса открылся онлайн-парк Tele2. Уникальное пространство на свежем воздухе будет работать до 31 июля.

Жители Казани и гости столицы смогут бесплатно посетить интерактивную площадку оператора Tele2. Она открыта ежедневно с 10:00 на территории контейнерного центра Cube. Каждый вечер здесь можно посмотреть до 3 киносеансов самых различных жанров — от легких семейных комедий и детских мультфильмов до триллеров и боевиков. Кроме кинозала в парке работает лекторий, где пройдут мастер-классы на актуальные темы. А любители йоги смогут собраться в онлайн-парке для совместных занятий на открытом воздухе. Программа построена так, что участвовать смогут и новички, и опытные спортсмены.

Днем в онлайн-парке работает комфортная зона коворкинга. Пространство оборудовано розетками, станциями подзарядки для мобильных устройств и быстрым безлимитным Wi-Fi на базе интернета 4G Tele2. А после работы по пятницам здесь же можно будет отдохнуть с друзьями и зажечь под жаркие летние ритмы от диджеев Казани. Пространство трансформируется в танцпол, где посетителей будут ждать популярные гости лучших вечеринок Казани — Priveetromashki и Pollyxenia, Sasha Spi и Albertini.

«За три года работы онлайн-парк уже стал любимым местом отдыха и работы горожан, только в прошлом году площадку посетило свыше 11 тысяч человек. Здесь можно разнообразно и с пользой провести время: посмотреть фильмы с семьей и друзьями, получить новые знания и навыки, поработать и протестировать возможности нашего мобильного интернета в коворкинге. Главное правило этого проекта – бесплатный доступ на все мероприятия как для наших клиентов, так и для абонентов других мобильных операторов», - рассказал на открытии нового пространства Дмитрий Савенков, директор казанского филиала Tele2.

Расписание сеансов и мероприятий можно посмотреть на сайте проекта.