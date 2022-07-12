Проверять будут строго: ГИБДД Татарстана начала масштабную спецоперацию на дорогах республики

ГИБДД по Татарстану официально объявила, что с 11 июля по 10 августа на территории всей республики проводится масштабная спецоперация "Ремень безопасности". Ее цель - выявить и пресечь административные нарушения в части применения ремней водителями и пассажирами.

Проверять будут строго. Напомним, что водитель должен быть пристегнут, как и пассажиры. Езда без ремня повышает риск гибели в случае ДТП для водителя и сидящего рядом пассажира на 50%, а для пассажиров с заднего сиденья - на 25%. Если авто опрокинется, говорят в ГИБДД РТ, то шансы выжить в пять раз выше у тех, кто пристегнут ремнем безопасности.