«Открытие»: цены на популярные модели новых авто в июне замерли после роста на 20-60% с начала года

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись средние цены на наиболее востребованные новые автомобили в I полугодии и за июнь 2022 года. Значительного роста, как и падения, не наблюдается. По данным Russian Automotive Market Research, из «двадцатки» наиболее востребованных на сегодня на нашем рынке автомобилей в течение июня ни один не подорожал. Но и какого-либо заметного снижения в прайсах пока не наблюдается: успели подешеветь Lada Granta и Skoda Rapid. Авторитейлу приходится жить с ценами, которые по сравнению с январем текущего года выросли в среднем от 20 до 60%.

В июне из топ-20 наиболее востребованных на рынке автомобилей ни один не стал «огорчать» покупателей повышением цены. При этом наименее подорожавшим за полгода автомобилем оказался Skoda Rapid. В январе за него просили в среднем 1,23 миллиона рублей, в июне – 1,28 миллиона. Причем еще весной за Rapid дилеры хотели в среднем 1,5 миллиона, но за первый месяц лета эта машина подешевела почти на 14%. Дело, впрочем, отнюдь не в приступе внезапной щедрости продавцов: новых поставок по Skoda нет уже несколько месяцев, машин осталось немного. Но самое главное – до сих пор непонятно, продолжит ли дистрибьютор в России бизнес, будут ли обеспечены дальше полноценная гарантия и поставки запасных частей. На фоне таких опасений даже имеющиеся машины клиенты стали покупать хуже.

Возможно, такие же процессы мы вскоре увидим по Volkswagen Polo (1,82 миллиона, +44% за полугодие), а также по Renault Logan (1,33 миллиона, +38% за полугодие) и Duster (1,95 миллиона, + 40%). Для автомобилей с «жуком» на радиаторе все чаще начинает наблюдаться дефицит запасных частей, а «французы», объявив об уходе из нашей страны, по сути, бросили своих российских поклонников.

Продавцы еще нескольких седанов B-класса – Lada Vesta (1,38 миллиона, +24% за полугодие), Kia Rio (1,59 миллиона, +36%) и Hyundai Solaris (1,59 миллиона, +42%) в июне также не спешили уменьшать взвинченные прежде цены. Исключением в отряде малолитражек пока выступила разве что Lada Granta. Ее средняя цена сократилась на символические 0,3%. При этом, вполне вероятно, чем большее количество «оптимизированных» версий этой модели будет выпущено, тем более существенное снижение средней цены по ней мы увидим в последующие месяцы. Это же справедливо в отношении двух модификации Lada Niva – Legend (961,2 тысячи руб., +16% за полугодие) и Travel (1,16 миллиона, +19%): по ним также готовятся к продаже упрощенные версии. И наконец, УАЗ с июля также стал собирать вседорожники Patriot без подушек безопасности и ABS, что должно снизить цену этой модели автомобиля на 20-25 тысяч рублей. Но пока ее удешевления не видно (1,87 миллиона, +31%).

Все остальные автомобили из наиболее востребованных и тех, которые не дорожали в июне, но были замечены в резком скачке цен в прежние месяцы, – это кроссоверы. Так, за оставшиеся на складах Kia Sportage просили в июне в среднем 2,92 миллиона, что на 23% больше, чем в начале года. Собрат Kia по платформе, Hyundai Tucson, оказался еще дороже - 3,3 миллиона, +29%. Kia Seltos, Hyundai Creta и Renault Duster прибавили за полгода 30-40%. В июне цены на них были зафиксированы.

И, наконец, наиболее заметными «аппетитами» в части ценников отметились «китайцы»: Haval Jolion и F7, Geely Coolray и Chery Tiggo 8 Pro. В этом сегменте подорожание за полгода составило от 44 до 66%. Причем из них только Jolion в мае дешевел на 220 тысяч рублей, поэтому в том числе вошел в июне в «пятерку» лучших по продажам автомобилей нашего рынка.

В целом, за исключением заводов АвтоВАЗ, УАЗ, ГАЗ и Haval, производители пока не спешат возобновлять сборку. Поэтому полноценное насыщение рынка моделями других производителей в ближайшие месяцы едва ли возможно. Усложнение и подорожание логистики, общий дефицит машин и компонентов в мире и, наконец, сложности с «параллельным импортом» – все это не позволит ценам начать сколько-нибудь существенно снижаться в перспективе нескольких ближайших месяцев. Не стоит рассчитывать и на щедрость дилеров. По разным оценкам, в России на складах остается от 100 до 120 тысяч новых автомобилей. Вплоть до зимы авторитейлеры будут продавать их, не спеша и за «дорого», чтобы продлить жизнь этой сферы бизнеса и покрыть накладные расходы.

Топ-20 популярных автомобилей по динамике изменения цен за I полугодие и июнь 2022 года и

№ Марка и модель Средняя цена в январе 2022 Средняя цена в мае 2022 Средняя цена в июне 2022 Динамика июнь 2022 /январь 2022 Динамика июнь 2022 /май 2022 1 SKODA RAPID 1 231 369 1 481 550 1 278 875 3,86% -13,68% 2 LADA NIVA LEGEND 826 600 961 200 961 200 16,28% 0,00% 3 LADA GRANTA 746 480 876 035 873 261 16,98% -0,32% 4 LADA NIVA TRAVEL 974 100 1 160 900 1 160 900 19,18% 0,00% 5 KIA SPORTAGE 2 367 627 2 923 650 2 923 650 23,48% 0,00% 6 LADA VESTA 1 117 202 1 381 086 1 381 086 23,62% 0,00% 7 HYUNDAI TUCSON 2 529 000 3 269 000 3 269 000 29,26% 0,00% 8 KIA SELTOS 1 788 233 2 335 376 2 335 376 30,60% 0,00% 9 UAZ PATRIOT 1 431 286 1 871 429 1 871 429 30,75% 0,00% 10 HYUNDAI CRETA 1 588 706 2 148 706 2 148 706 35,25% 0,00% 11 KIA RIO 1 172 400 1 592 400 1 592 400 35,82% 0,00% 12 RENAULT LOGAN 964 000 1 325 875 1 325 875 37,54% 0,00% 13 LADA LARGUS 977 082 1 358 536 1 358 536 39,04% 0,00% 14 RENAULT DUSTER 1 395 462 1 953 692 1 953 692 40,00% 0,00% 15 HYUNDAI SOLARIS 1 119 091 1 585 786 1 585 786 41,70% 0,00% 16 VOLKSWAGEN POLO 1 268 800 1 820 800 1 820 800 43,51% 0,00% 17 HAVAL JOLION 1 674 714 2 404 714 2 404 714 43,59% 0,00% 18 HAVAL F7 2 037 571 2 999 000 2 999 000 47,19% 0,00% 19 GEELY COOLRAY 1 621 990 2 577 990 2 577 990 58,94% 0,00% 20 CHERY TIGGO 8 PRO 2 183 299 3 616 900 3 616 900 65,66% 0,00%

Источник данных: НАПИ/Russian Automotive Market Research

«Открытие Авто» - блок автобизнеса банка «Открытие». Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к «ФК Открытие» 1 мая 2022 года. Входит в топ-5 ключевых игроков рынка по портфелю и топ-3 по объему выдач автокредитов. Партнерская сеть превышает 3,8 тысяч автосалонов по всей России. Корпоративные клиенты «Открытие Авто» выпускают более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Пять из ТОП-10 российских автодилеров являются клиентами банка.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).