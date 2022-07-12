Полезные люди: Глоба назвал два знака Зодиака, которых с 13 июля ждут судьбоносные знакомства

Советский и российский астролог, публицист и предсказатель Павел Глоба считает, что с 13 июля начнется новый период жизни для двух зодиакальных представителей. Для них будет широко открыт коридор возможностей, и проводниками их станут другие люди. А потому с этого дня и до 25 июля этим знакам стоит ожидать весьма перспективных знакомств. Постарайтесь их не пропустить.

Телец

Тельцы с 13 июля по 25 июля 2022 года смогут завязать ряд новых удивительных знакомств, которые могут оказаться весьма полезными в решении вопросов карьеры, финансов, творчества. Новые люди придут в вашу жизнь с перспективными предложениями, прислушайтесь к ним, советует Глоба. Если от нового знакомого поступит интересная идея, и ваша интуиция не восстанет против нее, значит, вы на верном пути - все получится, смело соглашайтесь.

Козерог

Для Козерога указанный период времени будет наполненным разными знакомствами, встречами, наиболее значимые из них принесут большие изменения как в личную жизнь представителя знака, так и в его мировоззрение в целом. Глоба уверен, что новое знакомство может обернуться головокружительным романом, потрясающим началом новой дружбы, в любом случае знак перевернет страницу и начнет все с чистого листа.