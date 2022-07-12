Неблагозвучная она: Александр Серов, как выяснилось, много лет скрывал свою настоящую фамилию

Журналисты выяснили настоящую фамилию и дату рождения народного артиста России Александра Серова. Как выяснилось, певец много лет скрывал истинный возраст и настоящую фамилию.

По данным портала RRNews.ru, настоящая фамилия музыканта - Сяров (ударение на первый слог). Приятели музыканта его и рассекретили, поскольку знали его задолго до популярности. По всей видимости, Александр решил сменить не слишком благозвучную фамилию на более благородную.

Также Серов "омолодил" себя на целых три года. Он хотел пройти возрастной ценз на вокальном конкурсе, куда допускали артистов не старше 30 лет, и в анкете указал ложные данные.