Глава СКР Бастрыкин взял под личный контроль расследование дела утонувшего в РТ теплохода

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования дела о затонувшем прогулочном теплоходе. Судно затонуло накануне у поселка Аракчино.

Всех пассажиров удалось спасти. По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба по неосторожности.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы ЦМСУТ Анатолию Митину подготовить доклад о следственных действиях, которые проводят в рамках расследования. Его поставили на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

Отдельно глава следкома заявил, что основной причиной трагедий на водном транспорте являются перегруз, отсутствие спасательных жилетов, эксплуатация транспортных средств с техническими неисправностями, механические повреждения.