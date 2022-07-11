В Татарстане после празднования Курбан-байрама туши баранов и их внутренности бросили в реку

В Татарстане после празднования Курбан-байрама в поселении Большие Яки туши баранов и их внутренности сбросили в реку. Такой пост появился в социальных сетях.

"Спросила у местных, сказали, что, скорее всего, приезжие предприниматели, которые выращивают баранов", — написала автор записи.

По данным Inkazan, из министерства экологии пока официального ответа на вопрос, как такое могло случиться, не поступало.