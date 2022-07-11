В Татарстане простились с водителем БТР Николаем Волковым, погибшим в зоне СВО на Украине

В селе Богдашкино Тетюшского района Республики Татарстан простились с Николаем Волковым, погибшим в ходе спецоперации России на Украине. Смертельные ранения мужчина получил в Попасной Луганской народной республики (ЛНР).

По некоторым данным, Николай Волков родился в 1993 году в Чувашской республике. Учился в Буинском профучилище № 83, потом пошел служить срочную службу.

В июне 2013 года поступил на военную службу по контракту в должности водителя колесных бронетранспортеров.

Обстоятельства гибели бойца не раскрываются.