Банк «Открытие»: обзор на неделю с 11 по 15 июля 2022 года

Сыроваткин Олег, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит негативным: большинство азиатских фондовых индексов снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть

· В воскресенье в Шанхае был выявлен первый случай заражения подвариантом омикрона BA.5. Власти города объявили об «очень высоких» рисках, что породило опасения новых локдаунов

· Рынок акций Японии заметно растет, а иена снижается после победы правящей Либерально-демократической партии на выборах в верхнюю палату парламента страны. Вероятно, инвесторы считают это событие залогом продолжения очень мягкой денежно-кредитной политики

Итоги предыдущей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи вырос с 2206,61 п. до 2222,51 п., а индекс РТС снизился с 1276,55 п. до 1144,79 п. Пара EUR-USD снизилась с $1,0414 до $1,0185. USD/RUB вырос с 54,50 до 60,92, а EUR/RUB — с 56,54 до 62,35. Нефть Brent подешевела со $111,63 за баррель до $107,02. Золото на Comex подешевело с $1801,50 до $1742,30 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust сократились с 1041,90 тонн до 1023,27 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос с 3825,33 п. до 3899,38 п.

· На прошлой неделе рынок акций РФ показал слабую динамику: индекс Мосбиржи вырос всего на 0,72%, хотя рубль подешевел против доллара на 11,78%. Индекс РТС снизился на этом фоне на 10,32%. Всю неделю индекс Мосбиржи провел, консолидируясь чуть выше нижней границы трехмесячного диапазона 2200–2400 п. В целом серьезных драйверов на рынке акций РФ не наблюдалось, и движения в отдельных эмитентах определялись дивидендными отсечками.

· Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России разрешила в срок до 1 сентября 2022 года заемщикам-резидентам досрочно погашать задолженность в валюте по кредитам, выданным иностранными банками. Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не менее 20% от задолженности, в том числе, когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом. Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми лицами.

· Владимир Путин подписал указ «О репатриации резидентами-участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты РФ». Резидентам запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета, если эти средства получены в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ либо при распределении прибыли российских обществ с ограниченной ответственностью, хозяйственных товариществ и производственных кооперативов.

· Глава «Норникеля» Владимир Потанин дал согласие на начало переговоров по слиянию «Норникеля» и «Русала».

· По итогам июня 2022 года число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, превысило 20,4 млн. Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в июне составила 74%, в объеме торгов облигациями — 25,2%, на спот-рынке валюты — 10,6%, на срочном рынке — 72%.

· Дивидендные выплаты по иностранным акциям, которые не попали под блокировку в НРД и не были обособлены на неторговых разделах, начнут поступать ориентировочно с середины августа, сообщил гендиректор «СПБ биржи» Роман Горюнов. Выплаты могут начаться только по бумагам, которые поступили после начала обособления бумаг на неторговых счетах в конце мая. По выплатам, поступившим до 30 мая, пока решения нет.

· На прошлой неделе рубль подешевел против доллара на 11,78%, а против евро — на 9,32%. Это -второе недельное снижение российской валюты подряд, которое было бы гораздо больше, если бы в четверг и пятницу она не отыграла значительной части потерь, понесенных с понедельника по среду. Как и неделей ранее, слабость рубля можно объяснить началом работы параллельного импорта, спекуляциями, связанными с ожиданиями запуска интервенций против рубля за счет покупок валют дружественных стран, а также тем, что июньский налоговый период уже закончился, а июльский еще не начался. Кроме того, во вторник и среду добавился новый негативный для рубля фактор в виде резкого снижения цен на нефть. Также отметим, что падение акций «Газпрома» после решения ГОСА не выплачивать дивиденды за 2021 года могло выступать дополнительным фактором давления на рубль. Эта бумага очень популярна у российских инвесторов, и после такого разочарования частные инвесторы могут уходить за рубеж.

· Индексы S&P 500 и Stoxx Europe 600 закрыли ростом вторую неделю из последних четырех в области важных сопротивлений 3900 п. и 420 п. соответственно. Наилучшую динамику среди секторов S&P 500 по итогам недели показали телекомы, производство товаров длительного пользования и ИТ, наихудшую — ЖКХ, энергетика и производство материалов. Схожая ситуация наблюдалась и во внутренней динамике Stoxx Europe 600.

· Прошедшая неделя ознаменовалась заметным ростом доходностей гособлигаций США и ожиданий по ставкам: если в начале недели фьючерсы на FFR учитывали в ценах ее рост к концу года до 3,32%, то теперь — до 3,47%. В целом ожидания рынка производных инструментов по действиям ФРС на ближайшие полтора года сегодня выглядят так: рост ставки по федеральным фондам до пика на уровне 3,58% к марту 2023 года и последующее снижение до 2,95% к концу января 2024 года.

· Рост доходностей трежерис и ожиданий по ставкам был обусловлен публикацией в среду, 6 июля, протокола июньского заседания FOMC. В документе говорится, что Комитет не хочет давать общественности повода усомниться в своей решимости обуздать инфляцию, что было бы чревато укоренением повышенной инфляции. Поэтому FOMC видит вероятность еще большего ужесточения своей позиции в случае сохранения повышенного инфляционного давления. Комитет видит риски того, что ужесточение денежно-кредитной политики может на время замедлить экономический рост, однако считает возвращение инфляции к целевому уровню 2% критически важным для обеспечения устойчивой максимальной занятости.

· В целом тон документа говорит о том, что FOMC ждет, скорее, мягкого приземления экономики США, нежели рецессионного сценария. В последующие дни выступили несколько представителей ФРС, которые высказались в пользу повышения ставки на заседании 27 июля еще на 0,75%, и такой же сценарий учитывают в ценах фьючерсы на FFR. Теперь, когда позиция ФРС на ближайшее будущее прояснилась, новым драйвером для рынка акций США может стать сезон корпоративной отчетности за II кв., который стартует в ближайшую пару недель (Alcoa отчитывается 20 июля).

Нефть начинает неделю с небольшого снижения

· На утренних торгах в понедельник цены на нефть незначительно снижались из-за опасений новых локдаунов в Китае. Кроме того, на рынке продолжается борьба между медведями, ставящими на приход глобальной рецессии, и быками, полагающими, что структурные проблемы дефицита предложения поддержат котировки черного золота.

· На этой неделе президент США Джо Байден должен посетить Саудовскую Аравию и, вероятно, попытаться убедить лидера ОПЕК увеличить добычу.

События предстоящей недели

Понедельник, 11 июня

· Япония. Базовые заказы в машиностроении в мае: ожидается -5,5% м/м

· Россия. Сальдо счета текущих операций во 2 кв. (предварительная оценка)

· Япония. Выступление главы Банка Японии Харухико Куроды

· США. Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса

· Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли

Вторник, 12 июня

· Япония. Индекс цен производителей в июне: ожидается +0,5% м/м, +8,8% г/г

· Еврозона. Индекс экономических настроений от ZEW в июле

· Германия. Индекс экономических настроений от ZEW в июле, ожидается: -38 п.

· Германия. Индекс текущих условий от ZEW в июле: ожидается -33,5 п.

· США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в июле

· США. Выступление главы ФРБ Ричмонда Томаса Баркина

· Великобритания. Выступление главы Банка Англии Эндрю Бэйли

· Изменение запасов сырой нефти в США на неделе до 8 июля, по данным Американского института нефти (API)

Среда, 13 июля

· Япония. Индекс делового доверия Tankan от Reuters в июле

· Китай. Сальдо торгового баланса в июне: ожидается +$75,5 млрд

· Китай. Объем экспорта в июне: ожидается +12% г/г

· Китай. Объем импорта в июне: ожидается +3,9% г/г

· Германия. Потребительская инфляция в июне (окончательное значение): ожидается +0,1% м/м, +7,6% г/г

· Еврозона. Промышленное производство в мае: ожидается +0,2% м/м, +0,2% г/г

· США. Потребительская инфляция в июне: ожидается +1,1% м/м +8,8% г/г

· США. Базовая потребительская инфляция в июне: ожидается +0,6% м/м, +5,8% г/г

· Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке, ожидается повышение на 0,75% до 2,25%

· США. Данные Минэнерго США по изменению объема запасов нефти и нефтепродуктов в стране на неделе до 8 июля

· США. Публикация «Бежевой книги» ФРС

Четверг, 14 июля

· Япония. Промышленное производство в мае (окончательное значение)

· США. Индекс цен производителей в июне: ожидается +0,8% м/м, +10,7% г/г

· США. Базовый индекс цен производителей в июне: ожидается +0,5% м/м, +8,3% г/г

· США. Число первичных обращений за пособием по безработице на неделе до 9 июля: ожидается 235 тыс.

· Выступление члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера

Пятница, 15 июля

· Китай. Индекс цен на жилье в июне

· Китай. Динамика ВВП во 2 квартале

· Китай. Промышленное производство в июне

· Китай. Розничные продажи в июне

· Китай. Инвестиции в основной капитал в июне

· Китай. Загруженность производственных мощностей в июне

· Китай. Уровень безработицы в июне

· Германия. Индекс оптовых цен в июне

· Еврозона. Сальдо торгового баланса в мае

· США. Розничные продажи в мае: ожидается +0,8% м/м

· США. Индекс производственной активности NY Empire State в июле: ожидается -2 п.

· США. Индекс цен на импорт в июне: ожидается +0,7% м/м

· США. Индекс цен на экспорт в июне: ожидается +1,1% м/м

· США. Промышленное производство в июне: ожидается +0,1% м/м

· США. Производство в обрабатывающей промышленности в июне: ожидается 0,0% м/м

· США. Загрузка производственных мощностей в июне: ожидается 80,4%

· США. Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета в июле (предварительное значение), ожидается: 49,8 п.

· США. Индекс инфляционных ожиданий от Мичиганского университета в июле (предварительное значение)

· США. Объём товарно-материальных запасов в июле (предварительное значение), ожидается +1,2% м/м

· США. Данные Baker Hughes по изменению числа активных нефтяных и газовых буровых в США за неделю до 15 июля

· США. Выступление главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда

· США. Выступление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостича