Следователи назвали предварительную причину затопления теплохода на Волге в Татарстане. По данным межрегионального следственного управления СК на транспорте, 10 июля недалеко от Аракчино прогулочный теплоход затонул из-за значительного перегруза.

"Причиной затопления катамарана «Казанец-1» 1994 года стал существенный перегруз судна. При максимальной вместимости 15 человек на борту было 35 человек", — рассказали в ведомстве.

Могли быть и другие причины, и следователи тоже их рассматривают: технические неполадки. Ранее, в сентябре 2021 года теплоход уже садился на мель в районе Аракчино.

Тогда в 200 метрах от берега застряли 13 человек. Речь идет о том же самом судне, которое затонуло накануне.

"В результате происшествия судно перевернулось вверх дном. Днище судна находится на урезе воды. Глубина в месте погружения — 4 метра. Водолазы обозначили место проведения работ, установили на днище перевернувшегося судна сигнальный фонарь. Поднимать судно будет судовладелец. Во избежание столкновений в районе происшествия установлен знак опасности — белый бакен с черным крестом", — сообщили в ведомстве.