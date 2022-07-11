Мужчина неудачно моргнул и на целый год ослеп

67-летний бухгалтер в Великобритании так неудачно моргнул, что ослеп на целый год. Мужчина зажмурился от яркого солнца и внезапно потерял способность видеть, пишет Metro.

Роберт Грэм ранним утром ехал на работу, по дороге к офису ярко светило солнце, в какой-то момент ему пришлось зажмуриться. Мужчина почувствовал резкую боль в глазах, весь день на работе он просидел с закрытыми окнами, но состояние не улучшилось. Спустя несколько часов он практически перестал видеть.

Когда бухгалтер обратился в больницу, ему выписали капли, но курс лечения не помог. Провели целый ряд обследований и выяснили, что причина потери зрения - блефароспазм - сужение круговой мышцы глаза, которое привело к смыканию век.

Курс лечения растянулся на целый год, и только через 12 месяцев мужчина начал снова видеть.