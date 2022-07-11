Смотрите на часы: Глоба предупредил два знака Зодиака о том, что они получат вещие знаки с 12 июля

Советский и российский астролог Павел Глоба предупреждает, что в период с 12 по 15 июля 2022 года влияние планет на два знака Зодиака будет сильным, что приведет к обострению интуиции у последних.

В результате они могут получить невероятно ценные и полезные знаки от Вселенной, которые помогут решить старые и сложные проблемы, с которыми иными путями справиться пока не удалось.

Весы

Весы с 12 по 15 июля должны обратить особое внимание на часы и любые знаки, связанные с часами, временем, звуковыми сигналами. Если часы остановятся, это будет знаком того, что проблему сейчас решать нельзя, следует воздержаться от активных действий, если начнут отставать, то Весы явно затягивают решение, нужно ускориться, а спешащие часы подскажут, что следует немного поубавить усилия и отпустить события течь своим чередом. В этот период Весы могут видеть вещие сны, предупреждает Глоба.

Стрелец

Стрельцам не стоит начинаться ремонт и покупать новые вещи в этот период времени. Интуиция будут обостренной, а потому вы физически можете ощущать, что почти понимаете, что именно думают ваши собеседники, что они задумали. Постарайтесь не конфликтовать. Используйте знаки судьбы для мирного решения любой проблемы. Постарайтесь найти повод и подарить кому-то подарок, сделайте другим что-то приятное, это, считает Глоба, увеличит шансы на везение.