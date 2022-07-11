Банк «Открытие»: 60% россиян увеличили свои расходы в первом полугодии из-за роста цен

Почти две третьи россиян (60%) стали больше тратить в марте-июне 2022 года, чем тратили до этого. Главной причиной увеличения своих расходов россияне назвали рост цен. При этом о стабильности или даже росте доходов заявили 68% респондентов. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

28% россиян в марте-июне 2022 года в новой реальности потратили значительно больше денег, чем раньше. Еще 32% заявили о незначительном увеличении расходов. У 25% объем расходов за этот период не изменился. 10% стали тратить немного меньше, чем раньше, 3% - намного меньше.

Значительнее всего увеличились расходы россиян на еду и безалкогольные напитки (у 56%), на лекарства (у 35%), на одежду и обувь (у 28%), на бытовую химию (у 27%). 26% заявили, что у них увеличились расходы на всё: чаще всего такой ответ давали жители Южного федерального округа (37%) и Дальнего Востока (32%), реже других жители Москвы и Московской области (20%). У 25% возросли расходы на транспорт, включая бензин, 12% стали тратить больше денег на алкоголь.

38% опрошенных сообщили, что в последние четыре месяца не смогли уменьшить расходы ни на что. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе такой ответ дали по 43%, в Сибири - 30%. При этом 28% россиян уменьшили расходы на одежду и обувь, 26% - на алкоголь, 23% - на бытовую химию. 9% были вынуждены уменьшить расходы на всё.

Главной причиной увеличения расходов 89% тех, кто их увеличил, назвали рост цен. 6% начали больше тратить из-за создания запасов и боязни дефицита определенных товаров, у 4% увеличилась семья. Главной причиной уменьшения расходов для 69% поступивших так респондентов стало желание экономить на фоне экономической неопределенности. 26% снизили траты из-за потери работы или падения доходов.

Оценивая динамику своих доходов, 21% респондентов отметили их рост, 33% - падение. У 47% опрошенных доходы за последние четыре месяца не изменились.

*Опрос проводился 1-7 июля 2022 года методом онлайн-интервью. Было опрошено 1000 мужчин и женщин в возрасте от 18-65 лет по всей России в городах с численностью населения от 100 тысяч человек.

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