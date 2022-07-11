А если найду?: в Казани прохожему сломали челюсть за отказ дать сигарету

Двое неизвестных в Казани сломали челюсть прохожему только за то, что 41-летний мужчина отказался дать хамам сигарету.

По данным "Татарстан-24", все случилось в парке Победы. Двое мужчин набросились на казанца и избили его до перелома челюсти. Около четырех километров мужчина шел пешком, чтобы добраться до людного места и попросить помощи.

Добравшись до остановки, мужчина нажал на кнопку вызова экстренных служб. В результате полученных травм пострадавшему потребовалась госпитализация.

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося и разыскивают подозреваемых.