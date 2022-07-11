В Татарстане создан telegram-канал именных батальонов «Алга» и «Тимер»

В Татарстане создан telegram-канал именных национальных батальонов "Алга" и "Тимер". В нем будет публиковаться эксклюзивная информация из зоны СВО на Украине при участии татарстанских бойцов.
Сейчас в канале опубликованы условия приема добровольцев.
Подписаться на ресурс можно по указанной ссылке: https://t.me/armytatarstan
Батальон "Алга" на данный момент укомплектован и направлен в Оренбургскую область в учебку, формирование "Тимера" продолжается.
Ранее мы сообщали, что на Украине погиб сержант-кинолог из Татарстана Ленар Гараев.