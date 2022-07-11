Следком в Татарстане возбудил уголовное дело после затопления теплохода с 34 пассажирами на борту

В Татарстане после затопления прогулочного теплохода, на борту которого находились 34 человека, возбудили уголовное дело. Известно, что дело возбуждено по статье "Нарушение правил движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба". На данный момент опрашиваются свидетели, готовится ряд экспертиз.

Задача следователей - выявить все обстоятельства, которые и стали причиной затопления судна. Теплоход затонул на Волге недалеко от Аракчино накануне, 10 июля, в годовщину крушения "Булгарии". Никто не погиб, всех пассажиров доставили на берег на катерах и лодках. Об этом мы сообщали ранее