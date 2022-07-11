Политик планировал насильно извлечь у соотечественника почку для пересадки своей больной дочери

Нигерийского сенатора обвиняют в насильственной доставке молодого соотечественника в Лондон, где он пытался насильно извлечь у парня почку для пересадки. Детали чудовищной истории сообщает издание Sky News.

21-летняя жертва смогла сбежать из больницы и обратилась в полицию. Парень рассказал, что приехал в Лондон вместе с 60-летним сенатором парламента Нигерии Айком Экверемаду.

Следователи установили, что Экверемаду насильно привез соотечественника из Африки и планировал извлечь у него почку для пересадки своей больной дочери. Пациент рассказал, что отказался от процедуры и убежал после прохождения всех тестов. Также сбежавший утверждает, что политик отказывался отпустить его и обращался "как с рабом".

В итоге полиция арестовала и сенатора, и его супругу в аэропорту. Политик обвиняется в насильственном перемещении человека с целью эксплуатации. Его жена - в пособничестве.