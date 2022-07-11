Татушка Лена Катина проводит медовый месяц с онкобольным мужем-миллионером

Известная российская певица и бывшая солистка группы «Тату» Лена Катина официально вышла замуж. Ее избранником стал миллионер Дмитрий Спиридонов.

После церемоний и официальных поздравлений Лена и Дмитрий сначала поехали на родину мужа в Читу, а оттуда улетели в Турцию, именно там и проходит их медовый месяц.

Примечательно, что в это романтическое путешествие Лена Катина и Дмитрий Спиридонов пригласили своих друзей, решив, судя по всему, совместить медовый месяц с приятным времяпрепровождением в кругу близких людей.

"Легко быть благодарным по отношению к прекрасным людям на работе, помогающим нам с отдыхом", - рассказывал супруг артистки о том, как он доволен турецким сервисом.

Несколько лет назад медики выявили у бизнесмена рак щитовидной железы. По сей день Спиридонов борется с тяжелым недугом.