Экс-продюсер «Ласкового мая» увидел криминальный след в смерти Шатунова

Бывший продюсер группы "Ласковый Май" Андрей Разин уверен, что в смерти Юры Шатунова есть "нечто криминальное". Он уже заявлял, что виноваты в ней судьи и адвокаты, которые разбирали дело об авторских правах на песни группы, сейчас он уверен, что виноват в гибели музыканта его директор Аркадий Кудряшов.
"Наш общий знакомый рассказал мне, что сам увидел, как Юра брал эти таблетки у Кудряшова", — рассказал Андрей Разин.
О каких именно таблетках речь, Разин не уточнил. Но заявил, что недаром семья Юры повезла его прах в Германию. Он считает, что тут дело не в том, что жена хочет исполнить последнюю волю супруга и развеять прах над озером, а таким образом все хотят скрыть криминальные следы смерти Шатунова.
Напомним, Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта.
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