Не испугался: в Татарстане мальчик-подросток спас из горящего дома трех младших сестер

В селе Кня-Баш в Кукморском районе Татарстана 12-летний мальчик спас трех младших сестер из пожара. В доме вовремя сработал автономный дымовой пожарный извещатель, благодаря чему трагедии удалось избежать. Датчики были установлены еще в 2018 году по программе Президента Республики Рустама Минниханова для категории "многодетные семьи".

Как заявили в пресс-службе ГУ МЧС РТ, все случилось 9 июля, накануне. Дети были дома одни, взрослых не было. Мать на участке занималась хозяйством.

Загорелась кровля, огонь, по данным сотрудников МЧС, охватил 68 квадратных метров площади дома. Пожар оперативно потушили. Только благодаря мужеству подростка, в пожаре никто не пострадал. Пожарные инспекторы установят причины возгорания.