Враг не спит: Глоба предупредил три знака Зодиака о том, что их могут обмануть после 10 июля

Влияние Марса и Урана на трех представителей зодиакального круга будет максимально сильным в период с 10 по 17 июля, об этом заявил советский и российский астролог Павел Глоба. На практике, говорит эксперт, это означает, что повышается вероятность обмана, "подстав" и предательства. Но если заранее предупрежден, то, считай, уже вооружен и сможешь эффективно противостоять недоброжелателям и завистникам.

Дева

Девы рискуют потерять некоторое количество денег. Обещанное могут не вернуть вовремя, долг может "задержаться в пути", к тому же есть вероятность с 10 по 17 июля стать жертвой мошенничества. Астролог советует представителям знака в это время не давать в долг, не доверять сомнительным личностям и предложениям, не вкладывать деньги и не проводить ответственные сделки с недвижимостью, авто и т.д. Только бдительность и осторожность помогут Девам сохранить все свое при себе.

Весы

Весам могут солгать друзья или знакомые. Не сказать, что ложь нанесет знаку сильный вред, но неприятный осадок она оставит, тем более, что в этот период с 10 по 17 июля любая ложь для Весов станет очевидной и откроется без прикрас. Глоба считает, что Весам следует не возлагать сейчас на окружающих радужных надежд, чтобы потом не мучиться от горьких разочарований. На работе, в обществе старайтесь воздерживаться от ссор, поскольку завистники уже задумали недоброе.

Козерог

Для Козерогов есть риск, что сорвутся некие планы и задачи, в которых представители знака рассчитывали на кого-то, на помощь извне. Тот, кто обещал помощь, может подвести, и Козерог с 10 по 17 июля может оказаться лицом к лицу с проблемой и необходимостью решать ее своими силами. Глоба советует опираться на интуицию, она точно подскажет, какой выход будет наиболее оптимальным. А чужим советам сейчас лучше не доверять.