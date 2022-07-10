Не хотел тратиться на умирающую: стали известны неприглядные поступки Шепелева в отношении Фриске

Звезда и секс-символ "нулевых", Жанна Фриске, не хотела показывать обществу свои слабости, а потому была против того, чтобы поклонники видели ее тяжелобольной, но супругу на это было наплевать, на ее желания он уже не обращал внимания.

Дмитрий Шепелев перед смертью Жанны Фриске гнусно с ней поступил. Об этом заявил журналист Георгий Иващенко, пишет "Экспресс Газета".

Георгий отметил, что Шепелев пошел против желания умирающей жены:

"Шепелев в момент, когда Жанна обессилила, принял решение, что он не хочет тратить личные финансы на ее восстановление. Поэтому объявили о сборах", - сказал Иващенко.

Он напомнил, что на реабилитацию Жанны Фриске от тяжелой формы рака мозга деньги собирали всей страной.

Певица до тех пор, пока ещё могла влиять на бойфренда, была против обнародования ее диагноза. Она не хотела, чтобы ее воспринимали слабой и больной, и всей душой надеялась на выздоровление. Потом Шепелев вышел из-под контроля, Жанна уже ничего не могла сделать, он творил, по словам Иващенко, все, что хотел.