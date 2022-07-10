Названы пять условий, при которых украинские бойцы смогут одержать победу над армией России

Представитель британского экспертного центра RUSI Кайл Мизоками в интервью журналу Popular Mechanics заявил, что военные Украины смогут одержать победу над ВС России лишь при условии, что будут выполнены пять условий. До тех пор ВСУ не могут эффективно противостоять россиянам.

Аналитик считает, что это - пять типов западных вооружений и боевой техники. Первое - противорадиолокационные ракеты. Потом Киеву требуются противотанковые управляемые ракеты, БТР и БМП, реактивные системы залпового огня и самоходные артиллерийские установки. Также украинской армии жизненно необходимы системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Ну и наконец, в качестве шестого условия Кайл назвал подготовку военных и их численность. По этим параметрам ВСУ сильно отстают от РФ.