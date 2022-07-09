Беременная Регина Тодоренко пришла в шок от веса будущего ребенка по результатам УЗИ

Беременная телеведущая Регина Тодоренко оказалась шокирована весом будущего малыша, который ей назвали на УЗИ. Она попросила своих подписчиков и поклонников поддержать ее морально и пожелать ей удачи.

"Пожелайте мне удачи. Ребенок на УЗИ — 5 кг. С ума сойти", — сообщила артистка в Telegram-канале.

Тодоренко ранее несколько раз высказывалась в своем канале, что она уже сильно устала от беременности. Она рассказывала, что заставляла себя ходить по 10 тысяч шагов в день, чтобы уже хоть как-то стимулировать роды, но малыш пока рождаться не спешит.

Регина Тодоренко в 2018 году вышла замуж за певца Влада Топалова, у супругов подрастает трехлетний сын Михаил. Артистка сообщила о грядущем пополнении в семье в марте 2022 года.