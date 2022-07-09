Без сожалений: Глоба назвал два знака Зодиака, которым с 10 июля нужно избавиться от всего лишнего

12-е лунные сутки (10 июля) станут важным днем для двух знаков Зодиака. Начнется период очищения их судьбы, а потому астролог Павел Глоба советует им срочно избавиться от всего ненужного и лишнего. Это привлечет в их жизнь новые события, приятные изменения, деньги и удачу.

Близнецы

Близнецы должны в период с 10 июля 2022 по 15 июля 2022 сделать генеральную уборку дома, выбросить без сожалений все ненужное, отложенное на некий "черный день". Черный день отменяется, говорит Глоба, а потому следует освободить место для нового. В жизнь Близнецов придут новые люди, вероятна смена работы, рост доходов, новые источники финансов. Изменится и внутренний настрой представителей знака: начинается новая жизнь.

Рак

Ракам стоит провести уборку, но в своей голове. Следует избавиться от старых переживаний и страданий, отмести чувство вины за некие старые поступки и слова. Следует отпустить людей из прошлого, перестать думать и мучить себя. После 10 июля Ракам судьба даст шанс начать все с чистого листа: новые знакомства, новые деловые предложения. Не удивляйтесь, если вам вообще предложат переехать или отправиться в путешествие. Смело беритесь за все новое, это будет удачный старт, считает Глоба.